اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 04:27 م
أكرم القصاص
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تونس: أكثر من 40٪ أصيبوا بكورونا دون علمهم

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 06:00 ص
تونس: أكثر من 40٪ أصيبوا بكورونا دون علمهم كورونا فى تونس - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت الدكتورة رافلة تاج المستشارة بديوان وزارة الصحة التونسية، وعضو اللجنة الوطنية للتلقيح، أنه طبقا لإحصائيات الوزارة، فإنه ما بين 40 و50% من التونسيين أصيبوا بفيروس كورونا دون أن يعلموا لعدم ظهور أعراض قوية للإصابة .
وقالت رفلة - في تصريحات صحفية  إن التلقيح بالجرعتين ضد فيروس كورونا هو الحل الأنجح على المدى الطويل.
في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم /الأثنين/ وفاة 12 حالة جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، بالإضافة لتسجيل 780 إصابة جديدة بالفيروس. 
وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم - أن إجمالي حصيلة الوفيات بسبب الفيروس ارتفعت إلى 24 ألفا و 244 حالة وفاة .
 

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