تونس: أكثر من 40٪ أصيبوا بكورونا دون علمهم

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أكدت الدكتورة رافلة تاج المستشارة بديوان وزارة الصحة التونسية، وعضو اللجنة الوطنية للتلقيح، أنه طبقا لإحصائيات الوزارة، فإنه ما بين 40 و50% من التونسيين أصيبوا بفيروس كورونا دون أن يعلموا لعدم ظهور أعراض قوية للإصابة .

وقالت رفلة - في تصريحات صحفية إن التلقيح بالجرعتين ضد فيروس كورونا هو الحل الأنجح على المدى الطويل.

في سياق متصل أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم /الأثنين/ وفاة 12 حالة جراء الإصابة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، بالإضافة لتسجيل 780 إصابة جديدة بالفيروس.

وذكرت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم - أن إجمالي حصيلة الوفيات بسبب الفيروس ارتفعت إلى 24 ألفا و 244 حالة وفاة .