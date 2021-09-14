وقال رئيس وزراء أراضى العاصمة الأسترالية أندرو بار، وفقا لما ذكرته قناة "فراس 24" الفضائية، إن السلطات تسعى للحد من انتقال العدوى فيما تتأكد من تطعيم أكبر نسبة ممكنة من سكان كانبيرا.

وصدرت أوامر لسكان كانبيرا البالغ عددهم حوالى 400 ألف بالتزام منازلهم منذ 12 أغسطس الماضي عندما اكتشفت إصابة واحدة بكوفيد.

وبوجود أكثر من 250 إصابة نشطة حاليا، لا تزال مجموعة الإصابات التي تسبب بها المتحور دلتا شديدة العدوى صغيرة لكن يتم التعامل معها بحذر شديد في مدينة تجنبت بدرجة كبيرة تفشي الفيروس بشكل واسع.

وتسارعت وتيرة إطلاق اللقاحات في أستراليا خلال الأشهر الأخيرة مع سعي ملايين السكان الخاضعين لتدابير الإغلاق في جنوب شرق البلاد الأكثر كثافة سكانية (بما في ذلك سيدني وملبورن) لتلقي اللقاحات.

وتلقى حوالى 53 في المائة من الأشخاص البالغة أعمارهم فوق 16 عاما في المنطقة الجرعتين، وهو أعلى معدل تطعيم على مستوى أستراليا حيث تفشى المتحور دلتا في مناطق عدة.

وسجلت أستراليا أكثر من 75 ألف إصابة وأكثر من 1100 وفاة منذ بدأ جائحة كورونا.

