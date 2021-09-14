بايدن يعلن حالة الطوارئ فى ولاية لويزيانا بسبب العاصفة نيكولاس

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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية لويزيانا جنوب شرق البلاد بسبب العاصفة الاستوائية نيكولاس التي تجتاح المنطقة.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الثلاثاء، "اليوم، أعلن الرئيس جوزيف ر. بايدن الابن وجود حالة طوارئ في ولاية لويزيانا وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية ، نظرًا للظروف الطارئة الناجمة عن العاصفة الاستوائية نيكولاس التي بدأت في 12 سبتمبر 2021، وتستمر".

وكان المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة قد أعلن فجر اليوم أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في خليج المكسيك لتصبح إعصارًا من الفئة الأولى مع اقترابها من السواحل الأمريكية، وتتجه حالياً إلى مدينة هيوستن في تكساس، ومن المتوقع أن تؤدي إلى أمطار غزيرة و رياح عاتية و عواصف، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تؤثر على غرب لويزيانا.