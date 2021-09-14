اليوم السابع: تقرير التنمية البشرية شهادة نجاح للشعب المصرى

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرير التنمية البشرية، الذى يعد شهادة نجاح للشعب المصري، وشهادة نجاح للاقتصاد وخطة الإصلاح الاقتصادى بمصر.

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الرئيس السيسى يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة.. تقرير التنمية البشرية شهادة نجاح للشعب المصرى



الرئيس: حربنا ضد الإرهاب لم توقف عجلة التنمية.. مصرون على تنفيذ خطة «حياة كريمة» على مدار 3 سنوات فقط وليس 10 لتحويل حياة 58 مليون مصرى من خلال مسار شامل.. العمل فى مصر عميق وقوى فى كل قطاعات الدولة.. معالجة تلوث بحيرة المنزلة متعملتش منذ 600 سنة.. ومصر تستضيف 6 ملايين لاجئ





رئيس الوزراء: برنامج الإصلاح الاقتصادى ملحمة أشاد بها العالم.. "مدبولى": «مفيش دولة أنهت مشكلة تطوير المناطق غير الآمنة مثل مصر".. ووزيرة التخطيط: "حياة كريمة" من أكبر المبادرات وتستهدف تغيير وجه الحياة للمصريين



الأمم المتحدة: مصر الأولى عالميا فى إصدار تقارير التنمية البشرية.. تعاملت مع أزمة كورونا كفرصة للتنمية والإصلاح.. وقطعت شوطا كبيرا فى ملف تمكين المرأة بكل المجالات



