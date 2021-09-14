المغرب تعلن تلقى 197 ألف و706 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 905 آلاف و564 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 72 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس خلال نفس المدة، ليصل الإجمالي 13 ألفا 618 حالة، فيما تم تسجيل 4451 حالة شفاء إضافية، ليبلغ الإجمالي 861 ألفا و106 حالات.

وأوضحت أن 197 ألفا و706 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 20 مليونا و154 ألفا و375 شخصا، بينما تلقي 216 ألفا و751 شخصا الجرعة الثانية خلال نفس المدة، ليصل الإجمالي إلى 16 مليونا و667 ألفا و989 شخصا.