موسكو (أ ش أ)

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيلتزم بنظام العزل الذاتى على خلفية تعدد الإصابات بفيروس كورونا فى دائرة المحيطين به.

وذكر الكرملين - بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية - أن بوتين لن يسافر إلى طاجيكستان خلال الأسبوع الجارى كما كان مخططا للاجتماعات الأمنية الإقليمية. وأضاف أن الرئيس الروسى سيجرى الاجتماعات التى كان قد خطط لها عن طريق الفيديو كونفرانس.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قال في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأولمبي الروسي في الكرملين إنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف الرئيس بوتين "نحن للأسف أيضا معرضون لذلك الآن.

الأطباء يدرسون الوضع ... حتى في الوسط المحيط بي تظهر مشاكل مع هذا الفيروس. نحتاج إلى معرفة ما يحدث بالفعل هناك. أعتقد أنني سأضطر قريبا للدخول إلى الحجر الصحي. حولي هناك الكثير من الناس المصابين بالمرض ".

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تعليقه على تصريح بوتين، إن رئيس الدولة، بحدثيه عن الحجر الصحي تكلم "بشكل مجازي".