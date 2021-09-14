وذكر الكرملين - بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية - أن بوتين لن يسافر إلى طاجيكستان خلال الأسبوع الجارى كما كان مخططا للاجتماعات الأمنية الإقليمية.

وأضاف أن الرئيس الروسى سيجرى الاجتماعات التى كان قد خطط لها عن طريق الفيديو كونفرانس.