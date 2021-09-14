اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 08:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الفلبين تتسلم مليونى جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لكورونا

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 08:00 ص
الفلبين تتسلم مليونى جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لكورونا لقاح سينوفاك الصينى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلمت الفلبين، مليوني جرعة إضافية من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه البلاد جهودها للحد من الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس.


وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن الدفعة الجديدة من جرعات لقاح "سينوفاك" ، هي جزء من 12 مليون جرعة تعاقدت عليها الحكومة .. لافتة إلى أن الجرعات الجديدة وصلت إلى مطار "نينوي أكينو" الدولي في العاصمة مانيلا.


وأضافت الشبكة أن الفلبين تعد من الدول التي تسجل أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في آسيا ، وتعمل على مكافحة انتشار الوباء منذ شهر مارس من العام الماضي، مشيرة إلى أن تفشي الفيروس أعاق الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الذي انكمش أكثر من 9 % في عام 2020.


وقامت الفلبين حتى الآن بتطعيم حوالي 1ر16 مليون شخص بشكل كامل .. بينما لم يتلق 5ر21 مليون شخص جرعتهم الثانية بعد


الصين

كورونا

الفلبين

لقاح سينوفاك

كورونا فى الفلبين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة