الفلبين تتسلم مليونى جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لكورونا

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تسلمت الفلبين، مليوني جرعة إضافية من لقاح "سينوفاك" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه البلاد جهودها للحد من الارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس.



وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن الدفعة الجديدة من جرعات لقاح "سينوفاك" ، هي جزء من 12 مليون جرعة تعاقدت عليها الحكومة .. لافتة إلى أن الجرعات الجديدة وصلت إلى مطار "نينوي أكينو" الدولي في العاصمة مانيلا.



وأضافت الشبكة أن الفلبين تعد من الدول التي تسجل أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في آسيا ، وتعمل على مكافحة انتشار الوباء منذ شهر مارس من العام الماضي، مشيرة إلى أن تفشي الفيروس أعاق الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الذي انكمش أكثر من 9 % في عام 2020.



وقامت الفلبين حتى الآن بتطعيم حوالي 1ر16 مليون شخص بشكل كامل .. بينما لم يتلق 5ر21 مليون شخص جرعتهم الثانية بعد.