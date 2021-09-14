إيفون نبيل تظهر من جديد: كلامكم مخلينى قوية واتعلمت درس مهم

كتب محمد تهامى زكى

من جديد، ظهرت البلوجر إيفون نبيل، التى تضررت من إيذاء زوجها وتهديده لها ولأطفاله، حتى تدخلت الأجهزة الأمنية لإنقاذها، مؤكدة أن كلام المحيطين بها ومتابعيها "خلاها قوية"، مشيرا إلى أنها تعلمت الدروس الهامة من هذه التجربة.

وكتبت إيفون، عبر صفحتها على فيس بوك: "متعودتش اتكسر ودايما كنت ببهر الدنيا بابتسامتى فى أصعب الظروف كأنى بطلع لها لسانى وأقولها برضه هحاول تانى، كل اللى عارفنى عارف قد ايه بعافر فى الحياة بمنتهى القوة ومهما حصل كنت بقوم أقوى كتير من اللى كنت فيه حتى لو كنت لوحدى".

وأضافت إيفون: "مقتنعة أن الحياة ماهى غير مجموعة شلاليط متتالية بتدفعنا للأمام، لكل حد دافع وكتب كلمة حلوة وفهم اللى أنا فيه وقدر ظروفى واحترم مشاعرى، لكل حد دعالى دعوة حلوة، كلامكم مخلينى أقوى واتعلمت درس مهم أن الخير بيترد، مش لازم من الشخص اللى قدمتهوله، ممكن من أشخاص متعرفهاش، أنا قولت أن ربنا فى ضهرى، وده اللى فعلا ساندنى ومقوينى".





وكانت البلوجر إيفون نبيل، ظهرت مؤخرا فى فيديو مدته 9 دقائق تستغيث فيه باكية وتطلب المساعدة، حيث كشفت فى الفيديو أنها حبيسة داخل المنزل فى منطقة الزيتون مع أولادها، وأن زوجها الذى اعتاد تهديدها بايذاءها، "أخذ منها جهاز اللاب توب وهاتفها المحمول وقام بتغيير الباسورد فيهما حتى لا تستطيع استخدامهم، بينما تمكنت هى من استخدام تليفون آخر كان قد اخفته منه، لتظهر فى اللايف الفيديو.

وأضافت باكية فى الفيديو: «أنا خايفة.. أنا بتهدد.. أنا محبوسة فى بيتى ومش عارفة أنزل منه.. جوزى منعنى من شغلى فى إحدى القنوات، واتحولت لخدامة فى البيت ويخلينى أنظف فوق التكييف».