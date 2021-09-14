ونشر إيال ديفيد تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها إنه بدأ العمل فى منصبه الدبلوماسي كنائب لرئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي فى المغرب.

وسيعمل المسؤول الإسرائيلي الجديد إلى جانب دافيد كوفرين، رئيس المكتب نفسه، في المقر الذي افتتحه منذ أسابيع وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارة رسمية إلى المغرب.

وقال ديفيد: "بدأت يومي وقت شروق الشمس في تل أبيب، وأنهيته الآن مع غروب الشمس في الرباط".

وشغل إيال ديفيد منصب نائب سفير إسرائيل في نيروبي.

