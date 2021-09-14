أوباما وبوش وكلينتون يعملون معا لدعم وتوطين اللاجئين الأفغان بالولايات المتحدة

كتبت: نهال أبو السعود

انضمت عائلة أوباما وبوش وكلينتون الرؤساء الأمريكيين السابقين إلى جهود جديدة لمساعدة اللاجئين الأفغان على إعادة التوطين في الولايات المتحدة.

الرئيس السابق أوباما وميشيل أوباما والرئيس السابق جورج. بوش ولورا بوش، والرئيس السابق كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون سيكونون رؤساء مشاركين فخريين للجهود التي أطلق عليها اسم Welcome.US.

وفي بيان مشترك، صرح آل بوش إنهم "فخورون" بدعم هذا الجهد، وقالت عائلة بوش: "وقف آلاف الأفغان معنا على الخطوط الأمامية للضغط من أجل عالم أكثر أمانًا ، وهم الآن بحاجة إلى مساعدتنا نحن على استعداد لإظهار لجيراننا الأفغان الجدد وبقية العالم كيف تشكل الروح الترحيبية العمود الفقري لما يجعل بلدنا رائعًا للغاية".

تم تأسيس Welcome.US من قبل سيسيليا مونيوز ، التي كانت مديرة مجلس السياسة الداخلية للبيت الأبيض في عهد أوباما ، وجون بريدجيلاند ، الذي شغل نفس الدور في عهد بوش، وفي مؤتمر صحفي ، قال بريدجيلاند إن هذا الجهد سيوفر "نقطة دخول واحدة" للأمريكيين الذين يريدون المساعدة في إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

وقال: "مرحبًا بكم في الولايات المتحدة، سيسهل على الأمريكيين التبرع لمنظمات الخطوط الأمامية ، أو رعاية عائلة ، أو استضافة عائلة لاجئة عبر Airbnb ، أو إيجاد طرق أخرى للمساعدة".

وقالت المجموعة في بيان صحفي إنها ستطلق أيضًا حملة وطنية لتسليط الضوء على حاجة الأمريكيين للانضمام إلى الجهود للمساعدة في إعادة توطين اللاجئين الأفغان كما ستؤسس صندوق ترحيب ، والذي سيوفر التمويل للمنظمات غير الربحية التي تم فحصها للمساعدة في إعادة توطين اللاجئين الأفغان.

انسحبت الولايات المتحدة رسميًا من أفغانستان في 31 أغسطس، منهية بذلك أطول صراع أمريكي وقامت بإجلاء أكثر من 124000 شخص ، غالبيتهم من الأفغان.