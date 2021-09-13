اليوم السابع
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الإثنين، 13 سبتمبر 2021 03:55 م
أكرم القصاص
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مسلحون نيجيريون يحررون 240 معتقلا من أحد السجون

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 03:30 م
مسلحون نيجيريون يحررون 240 معتقلا من أحد السجون مسلحين - صورة أرشيفية
وكالات

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اقتحم مسلحون مجهولون سجنا فى وسط نيجيريا، وحرروا عشرات السجناء، وفقا لما ذكره متحدث باسم مصلحة السجون، اليوم الإثنين.

وحسب موقع سكاى نيوز، لم تتضح هوية المسلحين الذين حرروا السجناء من سجن في ولاية كوجي، الواقعة وسط نيجيريا، الذي يشهد إلى جانب شمال غربي البلاد، منذ سنوات هجمات تنفذها عصابات إجرامية.

وقال المتحدث فرانسيس إينوبور، في بيان "تعرض مركز كبا ذو الحراسة الأمنية المتوسطة بولاية كوجي لهجوم من قبل مسلحين لم تعرف هوياتهم قاموا بتحرير 240 نزيلا بالقوة".

وأوضح إينوبور، خاض المهاجمون "معركة شرسة بتبادل النيران الرشاشة" مع الحراس، غير أن المسلحين تمكنوا من اقتحام السجن، الذي كان يضم 294 نزيلا حينذاك، بينهم 224 ينتظرون محاكمتهم.

وعلى الفور بدأت السلطات تجري تحقيقات لإيجاد السجناء.

 


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