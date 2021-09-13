اليوم السابع
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محافظ القاهرة يسلم عقود تقنين مصانع الرخام بشق الثعبان.. صور

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 01:08 م
محافظ القاهرة يسلم عقود تقنين مصانع الرخام بشق الثعبان.. صور محافظ القاهرة يسلم عقود تقنين مصانع الرخام بشق الثعبان
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حفل تسليم 29 عقدا موثقا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم قانونيًا، وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بإتمام اجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الإقصاد الرسمى للدولة .
 
وأكد المحافظ أنه تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان، تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية، والتى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة فى هذا المجال .
 
وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقاَ للمخطط ووضع خطة متكاملة لإستكمال أعمال دخول المرافق كالمياه والصرف الصحى ورفع كفاءة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمنطقة وتصميم شبكات المياه والصرف الصحى بالتعاون بين شركتى المياه والصرف الصحى وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة .
 
وأكد محافظ القاهرة أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة فى زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة وخلق فرص عمل إضافية و وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البيئة التحتية والمرافق مطالبًا المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للاسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة .
 
وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، كذلك إقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية للاستفادة منها وفقا لأحدث التقنيات حفاظاَ على البيئة . 
 
كما قام محافظ القاهرة بتسليم 30 من عقود تقنين وضع اليد طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 لأصحابها خلال الحفل .
 
شهد الحفل السكرتير العام لمحافظة القاهرة والسكرتير العام المساعد والمهندس سيد أباظة نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية .
 
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القاهرة

شق الثعبان

الرخام

تقنين الاراضي

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