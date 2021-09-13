محافظة الجيزة تغلق 3 مصانع تدوير مخلفات لمخالفتها معايير البيئة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية والتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط المحددة وتأمين بيئة العمل ومواجهة الممارسات المخالفة من بعض المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة مركز ابو النمرس من ضبط 3 مصانع مخالفة غير مرخصة بطريق مصنع البصل بشبرامنت تقوم بتجميع المخلفات وتدويرها لصناعة المواد البلاستيكية بدون الالتزام بالمعايير والضوابط المحددة لذلك، بالإضافة إلي إلقاء مخلفاتها بالترع والمصارف وتلويثها دون مراعاة لتنفيذ الاشتراطات الواجبه لذلك .

وأغلق مركز ومدينة أبو النمرس المنشأت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير المحاضر البيئة وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس.