فوائد السباحة لصحتك.. تحرك كل عضلات الجسم وتناسب كبار السن

كتبت فاطمة خليل

رياضة السباحة من أفضل التمارين الرياضية المفيدة لصحتك، فهى تساعد فى الحد من التوتر وتساعد في العيش بصحة أفضل وتحسن مرونة الجسم والعضلات، في هذا التقرير نتعرف على فوائد السباحة لصحتك، بحسب ما ذكر موقع "Greatest".

فوائد السباحة لصحتك



1. السباحة تمرين لكامل الجسم



السباحة تمرين لكامل الجسم فهى تحرك كل عضلات الجسم وتقوى قلبك وتحسن صحته وتشرك كل عضلات ظهرك تقريبًا، عندما تسبح، تحصل على تمرين كامل للجسم في أقل من 20 دقيقة.

2. تمرين سهل على مفاصلك



في معظم أشكال التمارين الرياضية، لديك خياران: شدة عالية لكن قاسية على مفاصلك أو شدة منخفضة وسهلة على مفاصلك وفقًا للمجلس الأمريكي للتمارين الرياضية، فإن الطفو في الماء أثناء السباحة يقلل من وزن الجسم بنسبة 90 % هذا يعني أن مفاصلك يجب أن تتعامل مع 10 % فقط من حمل الوزن المعتاد، مما قد يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة، هذا يجعل السباحة خيارًا رائعًا للأشخاص من جميع الأعمار.

3. تحسن السباحة من أعراض التهاب المفاصل

إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل، فقد تكون العديد من التمارين صعبة - لكن السباحة ليست واحدة منها تشير بعض الأبحاث إلى أن السباحة يمكن أن تقلل من الألم والتيبس الناجم عن التهاب المفاصل.

يمكنك اختيار تمرين سباحة عالي الكثافة لرفع معدل ضربات قلبك وتحسين أعراض التهاب المفاصل وسيساعد في صحتك العامة.

4. تمرين مناسب لكل الأعمار



إذا كنت تواجه صعوبة في المشي بسبب إصابة أو حالة مزمنة، فإن السباحة هي واحدة من أفضل الطرق لممارسة الرياضة، السباحة لطيفة جدًا على الجسم بحيث يمكن للأشخاص من أي عمر أو مستوى قدرة القيام بها.

فصول التمارين الرياضية المائية (المعروفة أيضًا باسم الرياضات المائية) تبني العضلات بلطف وتحصل على ضخ الدم دون زيادة الضغط على جسمك.

5. يمكن للأشخاص المصابين بالربو أن يتنفسوا بسهولة



بالنسبة للأشخاص القلقين بشأن التنفس، قد لا يبدو وجود قدر كبير من الماء خيارًا رائعًا لكن السباحة مثالية للأشخاص المصابين بالربو.

وجدت دراسة أجريت عام 2012 أن السباحين يتمتعون بسعة رئوية أكبر وتحكم أفضل في التنفس من العدائين، هذا لا يعني أن السباحة تعالج الربو، لكنها يمكن أن تساعد في بناء القوة وقدرة الرئة.

6. السباحة تنظم سكر الدم



إن الحد من تناول السكر هو أفضل طريقة لموازنة نسبة السكر في الدم لكن السباحة يمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن السباحة عالية الكثافة ثلاث مرات في الأسبوع تزيد من حساسية الأنسولين وتوازن نسبة السكر في الدم هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وإذا كنت مصابًا بداء السكري، فيمكن أن تساعد السباحة في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.