طلاب الثانوية الأزهرية يختتمون اليوم امتحان الدور الثانى بالفيزياء والتاريخ

كتب ـ لؤى على

يختتم طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية الأزهرية ، اليوم الاثنين، امتحانات الدور الثانى، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الفيزياء ، بينما يؤدى طلاب القسم الادبي امتحان مادة التاريخ.

الامتحانات انطلقت السبت 4 سبتمبر ، واستمرت لمدة 9 أيام، تم خلالها عقد لجنتين لكل قسم "الأدبى – العلمى"، وذلك لسرعة الانتهاء من إعلان نتيجة الدور الثانى تمهيداً لإرسالها لجامعة الأزهر لاستكمال أعمال التنسيق.

وأدي الامتحان ما يقرب من 52 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني على مستوى الجمهورية، في 369 لجنة على مستوى كافة القطاعات الأزهرية في جميع المحافظات، حيث تم تشكيل غرف عمليات وتخصيص أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020/2021م، قد بلغ 106 آلاف و17 طالبًا وطالبة، منهم 58 ألفًا و30 طالبًا، و47 ألفًا و987 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفًا و723 طالبًا وطالبة مقسمين 37 ألفًا 977 طالبًا، و30 ألفًا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفًا 294 طالبًا وطالبة، مقسمين 20 ألفًا و53 طالبًا، و17 ألفًا 241 طالبة.

وبلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت 100٪، والقسم العلمي 61.65٪، والقسم الأدبي 46.50٪، لتبلغ النسبة العامة 51.25٪.