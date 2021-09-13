سقوط تاجر عملة في السوق السوداء بحجم تعاملات 37 مليون جنيه بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (مدير محل للمصوغات الذهبية ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال ممارسته لنشاطه المُؤثم، وضُبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه .

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (مالك محل لبيع الهواتف المحمول ، مقيم بالإسكندرية ) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية ، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لعدد من المواطنين يحملون جنسية "إحدى الدول العربية" مقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع بإستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية وإستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية مـقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (37 مليون جنيه مصرى) .

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، في ضبط 4924 قضية فى مجال الاختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال، وضبط 157208 قضية تهرب ضريبى وجمركى، بإجمالى مبلغ 310431595 جنيه.