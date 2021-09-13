اليوم السابع
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جهاز حدائق أكتوبر يقرر سحب وحدات سكنية بسبب تغيير النشاط

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 11:31 ص
جهاز حدائق أكتوبر يقرر سحب وحدات سكنية بسبب تغيير النشاط وحدات سكنية
كتب أحمد حسن

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قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة التعمير لتنفيذ قرارات الإزالة والسحب لوحدات مخالفة للنشاط بالمدينة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 11 قرار سحب وإزالة مخالفات لوحدات سكنية لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى بمنطقة ابني بيتك 2 ( الصفوة)، وأصبحت الوحدات فى حوزة الجهاز.
 
وطالب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، المواطنين بسرعة إزالة مخالفاتهم حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مؤكداً استمرار الحملات في كافة المناطق بالمدينة وخاصة بمنطقة أبناء الجيزة، نظراً لصدور قرارات سحب لعدد كبير من الوحدات السكنية التي قامت بتغيير النشاط من سكني لتجاري.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق اكتوبر

سحب الوحدات المخالفة

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