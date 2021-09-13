اليوم السابع
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قبل مؤتمر المانحين لأفغانستان..

برلين تطالب برصد 10 مليارات يورو لمكافحة الجوع فى العالم

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 12:41 م
برلين تطالب برصد 10 مليارات يورو لمكافحة الجوع فى العالم الوضع فى افغانستان
كتبت: هناء أبو العز

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قبيل مؤتمر للمانحين لأفغانستان طالب وزير التنمية الألماني بتمويل صندوق مساعدات طارئة تابع للأمم المتحدة بقيمة عشرة مليارات يورو لمواجهة الجوع ونقص الأدوية على مستوى العالم.  
 
وقال وزير التنمية الألماني جيرد مولر في تصريحات نقلتها دويتشه فيله الألمانية، إن احتياطيات الغذاء لبرنامج الأغذية العالمي لن تكفي لأفغانستان إلا لنهاية سبتمبر فقط، وفي اليمن تم تقليص المساعدات، ولا يمكننا قبول ذلك لمجرد عدم وجود أموال، موضحًا أن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة متاحة في جميع أنحاء العالم.
 
وطالب بضرورة إصلاح آلية المساعدات بشكل أساسي، موضحا أنه لا ينبغي للأمم المتحدة ووكالات المساعدة التابعة لها أن تصبح متوسلة للدعم على الدوام، مشددا على ضرورة أن تكون قادرة على التصرف الاستباقي وأن تم تمويلهم بشكل كافٍ لهذا الغرض.
 
وقال مولر: من خلال صندوق للأمم المتحدة للمساعدات الطارئة والأزمات بقيمة عشرة مليارات يورو، يمكننا أن نحول استباقيا دون الموت بسبب الجوع ونقص الأدوية على مستوى العالم. لماذا لا نفعل ذلك؟"، مؤكدا ضرورة إصلاح نظام المساعدات الدولية.
 
وقال: المجتمع الدولي في مفترق طرق: يجب تحديد المسار في الأمم المتحدة حتى يتمكن المجتمع الدولي من منع الأزمات بشكل أفضل، أو قبول استمرار الفرار غير المنضبط ومعاناة الملايين.
 
وينعقد في مقر الأمم المتحدة اليوم  مؤتمرا للمانحين لأفغانستان وذلك لمواجهة الأزمة الإنسانية المتنامية هناك، حيث يحتاج الأفغان إلى نحو 606 ملايين دولار بحلول ديسمبر المقبل وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، وفي حين أبدت العديد من الدول استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية، يشعر الكثيرون بالقلق إزاء كيفية إنفاقها بالنظر إلى سيطرة طالبان على الوضع الآن، ويقولون إنه ينبغي ربط التبرعات بشروط.
 
ومن المقرر أن يحضر المؤتمر نحو 40 وزيرا،  ومن المتوقع أيضا أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى جنيف، في حين من المرجح أن ينضم آخرون للمؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" على الإنترنت،  وكانت القوات الدولية قد انسحبت من أفغانستان بعد 20 عاما من انتشارها هناك وغادرت جميعها تقريبا منذ استيلاء طالبان على السلطة.
 

افغانستان

الامم المتحدة

منح مالية

تبرعات لافغانستان

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