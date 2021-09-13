اليونان تتبنى سياسة أكثر تشددا فى إجراءات مواجهة كورونا

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أعلنت الحكومة اليونانية اليوم عن تطبيق إجراءات طوارئ جديدة اكثر تشددا لاحتواء انتشارالكوفيد-19 وحماية الصحة العامة وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين 13 سبتمبر حيث يلتزم الأشخاص الذين تم تلقيحهم و غير الملقحين بارتداء قناع داخل أماكنهم أو في الأماكن المفتوحة.



وبحسب بيان صادر عن الحكومة اليونانية اليوم أوردته وكالة الأنباء اليونانية الرسمية ، أكدت أنه على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا ويرغبون في السفر بالطائرة أو القطار أو الحافلة أو السفينة بين المدن أو زيارة أي منطقة داخلية بها تجمعات عامة تقديم شهادة اختبار سلبي للكوفيد-19 ويتم إجراؤه خلال المهلة الزمنية المطلوبة مع تحمل الفرد تكلفة إجراء الاختبار.



وتابعت أنه يجب اختبار أعضاء هيئة التدريس في المدارس والتعليم العالي والعاملين في السياحة والضيافة والتلفزيون وصناعة الأفلام والعروض المسرحية والموسيقية مرتين كل أسبوع ومرة أخرى على نفقتهم الخاصة. أما بالنسبة لموظفي الرعاية الصحية هناك مطلب إلزامي للتطعيم ضد فيروس الكوفيد-19 مع إيقاف الموظفين غير الملقحين عن العمل دون أجر. ويجب على القائمين على المرضى الذين تم تطعيمهم بالكامل خلال الأشهر الستة الماضية تقديم اختبار سلبي في آخر 48 ساعة.



ويتم فتح الملاعب الرياضية والمقاهي والمطاعم والنوادي ومناطق الترفيه الأخرى للذين لديهم شهادات تطعيم للكوفيد فقط و تم فحصها بواسطة تطبيق Covid-free. أما بالنسبة للزائرين في المواقع الأثرية والمتاحف والمعارض الفنية فقد تم إعلانها إما أماكن خالية من الكوفيد أو مختلطة حيث يُطلب من المستفيدين غير الملقحين إظهار دليل على اختبار سلبي تم إجراؤه خلال الساعات الـ48 الماضية واختبار تم إجراؤه في آخر 24 ساعة للقصر الذين يبلغون من العمر خمس سنوات إلى 11 سنة.