وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أنه من المقرر أن تستمر حالة الطوارئ، التي تستند إلى القانون الخاص لمكافحة الفيروس، حتى 30 سبتمبر الجارى، وكان من المقرر في وقت سابق أن تنتهي يوم أمس الأحد، ولكن بعد القرار الجديد ستشمل الطوارئ 18 محافظة بخلاف طوكيو وهي (سايتاما وتشيبا وكاناجاوا، وكلها مجاورة للعاصمة اليابانية، وكذلك محافظات أوساكا وكيوتو وهيوجو في غرب اليابان وهوكايدو في أقصى شمال اليابان وأوكيناوا في أقصى جنوب اليابان).

وتهدف الحكومة، إلى تخفيف الضغط على الأنظمة الطبية في المحافظات على أمل رفع حالة الطوارئ بعد تحسن الوضع الوبائي العام في اليابان.

وتحولت محافظة مياجي الشمالية الشرقية ومحافظة أوكاياما الغربية إلى مرحلة ما قبل الطوارئ بداية من اليوم الاثنين، وانضمت إلى ست محافظات أخرى في هذه المرحلة، بما في ذلك فوكوشيما في شمال شرق اليابان وإيشيكاوا في وسط اليابان، كما تم تمديد مرحلة ما قبل الطوارئ لتستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري .