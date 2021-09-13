الأمم المتحدة: تخصيص 20 مليون دولار من "الطوارئ" لدعم الوضع الإنسانى بأفغانستان

كتبت : هند المغربي

بدأ منذ قليل، المؤتمر الوزاري رفيع المستوى الذى تنظمه الأمم المتحدة، بمقر جينيف، لدعم شعب أفغانستان، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومارتن جريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ

وقال أنطونيو جوتيريش أن شعب أفغانستان يحتاج لشريان حياة بعد عقود من المعاناة وعدم الأمن والآن حان الوقت للمجتمع الدولى للوقوف معهم، قائلا"لا يتعلق ما سنعطيه لشعب أفغانستان ولكن ما ندين له لشعب الأفغانستان، مضيفا الأفغان شهدوا أسوأ الأزمات.

وأضاف جوتيريش معدل الفقر يتزايد بشكل كبير ومئات الفئات من السكان فروا من منازلهم كوفيد-19 يتغلغل في البلاد تقدم وكالات الأمم المتحدة الخدمات الغذائية والأنشطة والرعاية الصحية للأمهات والجهود الإنسانية وحقوق الإنسان لافتا الى سفر وكيل الأمين العام لكابول منذ أيام واكد على تقديم المساعدة للمحتاجين، وأكد على الاهتمام بالمرأة وندعو إلى حماية المدنيين والسيدات والفتيات وتعهد القيادات لضمان توفير المساعدة لشعب أفغانستان

وأعلن جوتيريش أن تقرر تخصيص 20 مليون دولار لدعم العمليات الانسانيه في أفغانستان من صندوق الطوارئ للأمم المتحدة مع عمل الجسور الجوية الى قندهار واستئناف الرحلات من إسلام اباد إلى كابول.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الوزاري لدعم أفغانستان والذى يدعو إلى زيادة سريعة في التمويل حتى تستمر العملية الإنسانية المنقذة للحياة، كما يدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق للتأكد من أن الأفغان سيستمرون في الحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها.