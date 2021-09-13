أمريكا تقدم 64 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان

(أ ش أ)

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم 64 مليون دولار مساعدات إنسانية وطنية لأفغانستان.

وأوضحت الوكالة - في نبأ عاجل أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الاثنين/ - أن المساعدات الإنسانية البالغ قيمتها 64 مليون دولار سيتم توزيعها عبر منصات الأمم المتحدة ومنصات أخرى غير حكومية لتصل إلى الشعب الأفغاني.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لجمع نحو 600 مليون دولار مساعدات إنسانية لإغاثة أكثر من 11 مليون مواطن أفغاني، كما أكدت السفيرة الأمريكية لدي الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد، أن المساعدات الأمريكية للشعب الأفغاني ستصل إلى 330 مليون دولار، مشيرة إلى أن واشنطن ستقدم المزيد من المساعدات للعشب الأفغاني وخصوصا الأطفال.