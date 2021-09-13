أخبار الاقتصاد اليوم الاثنين 13 - 9 - 2021

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الاثنين 13 – 9- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.113 مليار جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة وفقا لما يلي:

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. و7.4 مليار جنيه مكاسب سوقية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 7.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.113 مليار جنيه.

"البيئة": مصر الأولى عربيا فى مشروعات الاقتصاد الأخضر

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه من المهم أن نرى التنمية المستدامة في مصر الجديدة التي يتم بناؤها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاقتصاد الأخضر.

افتتاح المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة بعد ترميمها.. صور

افتتح صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مشروع ترميم المقبرة الجنوبية للملك زوسر بسقارة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتي بدأت عام 2006.

تسجيل 18 ألف شركة بمنظومة نافذة لتسهيل الإجراءات الجمركية

كشف المهندس خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، عن تسجيل نحو 18 ألف كيان مصري بمنظومة نافذة، من بينهم 16 ألف شركة تعمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات وتسجيل نحو 29 ألف مصدر أجنبي بمنصة كارجو اكس، وإصدار أكثر من 220 ألف بطاقة ACID.

البورصة تقترح تعديلات للشركات الناشئة للتوسع من خلال سوق المال

تقدم الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بتعديلات مقترحة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها وإعمال شئونها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع عدداً من رواد الأعمال الذين نجحوا في تحويل أفكارهم إلى واقع.

وزارة التجارة: مصر ستبهر العالم بجناح متميز يعكس ثقلها في اكسبو2020

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الدولة المصرية حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات اكسبو 2020 بدبى تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل، مشيرةً الى ان الجناح المصري سيكون محط انظار زائري المعرض لما يتضمنه من ابهار في التصميمات والمحتوى وبما يعكس الهوية المصرية.

إضافة 5 بنود جديدة للمنتجات المستفيدة من برنامج مساندة الصناعات الكيماوية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إضافة 5 بنود جديدة لقائمة المنتجات المستفيدة ضمن برنامج المساندة للصناعات الكيماوية وتضم كلوريدالكالسيوم والبولى فينيل كلوريد والمبيدات الحشرية والصودا الكاوية والصودا كاوية قشور.