اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الصحة البريطانى يؤكد إلغاء مقترح جوازات سفر اللقاح فى بريطانيا

الأحد، 12 سبتمبر 2021 12:49 م
وزير الصحة البريطانى يؤكد إلغاء مقترح جوازات سفر اللقاح فى بريطانيا وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد
أ ش أ

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أكد وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اليوم الأحد، أنه سيتم إلغاء ما يسمى ب"جوازات سفر اللقاح".

وقال جاويد، في تصريحات متلفزة أوردتها صحيفة الجارديان البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، "أعتقد أن معظم الناس ربما لا تعجبهم الفكرة بالفطرة، أعني أنني لم أحب أبدا فكرة أن أقول للناس يجب أن تُظهر أوراقك من أجل نشاطك اليومي".

وأضاف وزير الصحة البريطاني "ما يمكنني قوله هو أننا نظرنا إليه بشكل صحيح وبينما ينبغي أن نحتفظ به احتياطيا كخيار محتمل، يسعدني أن أقول إننا لن نمضي قدما حاليا في خطط جوازات سفر اللقاح".

وكانت المملكة المتحدة قد قررت في وقت سابق إدخال جوازات سفر اللقاح في أماكن كثيرة لتجنب الاغلاق الشتوي وسط تصاعد حالات الإصابة بمتغيرات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتعمل جوازات السفر هذه على أنظمة تسمح للمسافرين باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول لاثبات تلقيهم اللقاح ما يساعد في تجنب متطلبات الحجر الصحي لدى وصولهم إلى وجهاتهم.

 


ساجد جاويد

بريطانيا

كورونا

جوازات سفر اللقاح

لقاح كورونا

الحجر الصحي

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