اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنتهى من إخلاء مسار محور عدلى منصور بالمطرية

الأحد، 12 سبتمبر 2021 12:53 م
محافظة القاهرة تنتهى من إخلاء مسار محور عدلى منصور بالمطرية محور عدلى منصور
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة المحافظة أنتهت من إزالة التعارضات بمسار محور عدلى منصور "مسطرد" حيث تم إخلاء 159 عقارا بشارع المشروع بالمطرية وصرف 248 مليون جنيه لـ 1125 أسرة، مشيرا إلى أن هذه التعويضات بأسعار المنطقة بحيث يستطيع المواطن شراء وحدة سكنية مماثلة بنفس المنطقة .
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن محور عدلى منصور الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية يربط تلك المناطق بطريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة ، والسلام ، وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية بطول 16 كيلو متر ، ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .
 
وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن طول المحور 16 كيلو متر بداية من محطة عدلى منصور بالنزهة ومروراً بالسلام وعين شمس والمطرية ويربط مع طريق بنها الحر لخدمة سكان هذه المناطق.
 
يذكر أن محافظة القاهرة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد تقوم بمقتضاه الهيئة القومية للبريد بصرف التعويضات المقدمة من محافظة القاهرة للمواطنين نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة القاهرة.

المطرية

محور عدلي منصور

محاور القاهرة

القاهرة

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