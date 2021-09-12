كتبت إيناس البنا

تتكون الأمعاء من ملايين البكتيريا التي تساعد في الحفاظ على صحتنا، حيث تؤدى العديد من الوظائف للحفاظ على قوة جهاز المناعة لدينا، تتكون 90 ٪ من المناعة لدينا داخل أمعائنا إذا كان هناك خلل في الأمعاء تعرض حياتنا للخطر، ترتبط القناة الهضمية بالدماغ ، ويمكن أن يتسبب نقص ميكروبيوت الأمعاء في العديد من التداعيات على المدى الطويل والتي يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات تنكسية وعصبية، وفقا لتقرير موقع " healthline".

كيف تحافظ على صحة أمعائك أثناء تناول المضادات الحيوية؟



أكثر من تناول الفاكهة والخضروات



قلل من الأطعمة المصنعة والمكررة مثل السكريات المكررة والدقيق المكرر والمنشطات والشاي والقهوة، أدخل الفواكه والخضروات الطازجة والبقوليات والعدس والخضروات الورقية قدر الإمكان، واستخدام التوابل لامتصاص المغذيات الدقيقة والنكهات والخصائص العلاجية.

شرب المرق لاحتوائها على الكولاجين



الكولاجين هو مصدر ممتاز للشفاء وتهدئة بطانة الأمعاء، يحتوي مرق العظام على محتوى الكولاجين الطبيعي والأحماض الأمينية والجيلاتين التي تساعد على تقوية بطانة جدار الأمعاء ولها خصائص مضادة للالتهابات يمكن دمج الكولاجين كمكمل أيضًا.

تناول البروبيوتيك

يعمل تناول البروبيوتيك على إعادة ملء الميكروبيومات الجيدة وإبعاد الأنواع السيئة ، ومن المصادر الممتازة للبروبيوتيك الغذائية الأطعمة المخمرة مثل الزبادي ، والتوابل المخمرة مثل مخلل الملفوف.

التخلص من الإجهاد

الإجهاد يمكن أن يقلل من البكتيريا الجيدة في الأمعاء ويسبب اختلال التوازن، غذي القناة الهضمية من خلال دمج آليات مكافحة الإجهاد، واسترخي وممارسة الأنشطة التصالحية للاسترخاء.