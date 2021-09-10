مكملات غذائية لعلاج الانتفاخ.. منها البروبيوتيك وزيت النعناع

كتبت مروة هريدى

الانتفاخ مشكلة شائعة للعديد من الناس من جميع الأعمار، ويمكن أن يسبب الانتفاخ إزعاجًا كبيرًا ويحدث لعدة أسباب، بما في ذلك حالات مثل القولون العصبي، وعدم وجود نظام غذائي متنوع كافٍ، ولأن توازن أمعائك متوقف بسبب العدوى أو الأدوية الحديثة، ومهما كان سبب الانتفاخ، فهناك عدد من المكملات الغذائية التي يمكن أن تساعد في التغلب على الانتفاخ، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

فيما يلى.. أفضل المكملات الغذائية لعلاج لانتفاخ:

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا وخمائر حية "مفيدة" تأتي في شكل أقراص، تساعد البروبيوتيك في إرسال الطعام عبر أمعائك من خلال التأثير على الأعصاب التي تتحكم في حركة الأمعاء.

كما أنها تساعد على إعادة توازن البكتيريا في أمعائك، وهي مفيدة بشكل خاص للمساعدة في مشاكل الانتفاخ والغازات الزائدة.



الانتفاخ

L

- الجلوتامين

L- الجلوتامين هو حمض أميني موجود في جميع أنحاء جسمك، ولكن يوجد 30% منه في أمعائك.

فهو يساعد في الحفاظ على سلامة الخلايا التي تبطن الأمعاء الدقيقة، بالإضافة إلى الحفاظ على تماسك الوصلات المعوية بحيث لا يمكن لجزيئات الطعام الكبيرة غير المهضومة أن تنتقل من الأمعاء الدقيقة إلى الدم.

يأتي المكمل عادة على شكل مسحوق، ويجب قياسه وفقًا لتعليمات العبوة وتخلط مع الماء.



مكملات غذائية لعلاج الانتفاخ

جذر الزنجبيل

تم ربط جذور الزنجبيل بتهدئة المعدة وتخفيف الانتفاخ ودعم حركات الأمعاء المنتظمة، تحتوي جذر الزنجبيل على أكثر من 400 مركب كيميائي حيوي فريد، وله أيضًا خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في عملية الهضم.

زيت النعناع

يوصى باستخدام زيت النعناع من قبل هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) لتخفيف تقلصات المعدة والانتفاخ.

وهو يعمل عن طريق مساعدة عضلات جدار الأمعاء على الاسترخاء، مما يسمح للطعام بالمرور بسهولة ويقلل من الانتفاخ.

يجب أن تناول مكملات زيت النعناع حوالي ساعة قبل كل وجبة للمساعدة في الهضم.