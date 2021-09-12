ضبط تاجر أثاث قتل عريسا وأصاب شقيقه بسبب خلاف على سعر الموبيليا بالمرج

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط صاحب محل قتل عريسا وشرع في قتل شقيقه بسبب خلاف على سعر الموبيليا بمنطقة المرج.

تلقى المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بإطلاق أعيرة نارية وسقوط قتيل، ومصاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة "م. س"، 25 سنة، مصاب بعيار نارى بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق نارى باليد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه يستعد لإقامة حفل زفافه بعد عدة أيام، وحضر إلى المحل بصحبة شقيقه لاستلام موبيليا أشتراها من صاحب المحل، ولكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها.

وأضافت التحريات أنه نشبت مشادة كلامية بين العريس والمتهم فتطورت لمشاجرة قام على إثرها صاحب المحل بإطلاق أعيرة نارية على عليهم، ما أسفر عن مقتل العريس وإصابة شقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث المرج من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته إعترف بارتكاب الحادث ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.