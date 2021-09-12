اليوم السابع
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جامعة الأزهر تعلن تطعيم 1234 طالبًا بلقاح كورونا فى يومها الثاني لبدء التطعيم

الأحد، 12 سبتمبر 2021 10:56 م
جامعة الأزهر تعلن تطعيم 1234 طالبًا بلقاح كورونا فى يومها الثاني لبدء التطعيم تطعيم طلاب جامعة الأزهر بلقاح كورونا
كتب لؤى على

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صرَّح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على قطاع المستشفيات؛ أن اليوم الأحد -ثاني أيام التطعيم- شهد إقبالًا من منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات، وأشار إلى أن إجمالي عدد الذين حصلوا على اللقاح حتى غلق باب نقاط التطعيم في تمام الساعة التاسعة مساءً بلغ 1234 طالبًا وطالبة. 
 
كما أوضح صديق أن غرفة عمليات إدارة الأزمات بالجامعة، برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تتابع سير العمل بنقاط التطعيم منذ  بداية التطعيم أمس السبت ، لافتًا إلى أن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، يتابع سير العمل بنقاط التطعيم؛ للاطمئنان عليها بنفسه، على مدار اليوم. 
 
وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هذه النقاط تباشر عملَها يوميًّا؛ لتطعيم منسوبي الجامعة، وأهاب صديق  بجميع منسوبي الجامعة تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، واختيار ( جامعة الأزهر) مقرًّا للتطعيم، والاحتفاظ- من خلال الهاتف- بالرسالة المرسلة لتلقي التطعيم، ثمّ التوجه بعد استلام الرسالة إلى نقاط التطعيم بالجامعة مع بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها.

جامعة الازهر

فيروس كوررنا

تطعيم كورونا

الا زهر الشريف

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