6 أطعمة تعزز المناعة وصحة الجسم.. منها البرتقال والمانجو

كتب - محمود جلال

من المهم اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع الفواكه والخضروات، هناك العديد من الأطعمة الموسمية التي يمكن أن تكون مفيدة للغاية لصحتك، ويمكن استخدام الكثير منها للحصول على أكبر قدر ممكن من الفيتامينات والمعادن، فى خلال التقرير التالى نتحدث عن الأطعمة الموسمية لتعزيز المناعة والصحة العامة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. المانجو:

طعام مفضل خلال أشهر الصيف، فهي مصدر جيد للمغنيسيوم والبوتاسيوم. يمكن أن يفيد الجهاز الهضمي ومستويات ضغط الدم وكذلك القلب.

2. الكاجو :

تحتوي على خصائص رائعة مضادة للأورام والميكروبات، والتي يمكن أن تكون مفيدة للجسم بأكمله، فهى غنية بفيتامين سي.

3. شاي زنجبيل:

أحد أفضل الأطعمة التي تساعد على الراحة، لها خصائص القوية المضادة للالتهابات، يمكن أن يؤثر على الاستجابة المناعية لجسمك، كما يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز مناعتك.

4.البرتقال :

غنى بفيتامين C ، وهو عنصر غذائي أساسي عندما تشعر بالطقس أو ترغب في بناء جهاز المناعة، ويعتبر فيتامين ج مفيد في الوقاية من نزلات البرد للأشخاص المعرضين لبيئات مسببة للمرض، مثل الطقس البارد.