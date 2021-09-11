سلالة حمى الضنك D2 تتسبب فى أعراض خطيرة..تعرف على علامات الإصابه بها

كتبت إيناس البنا

ذكرت تقارير صحفية، أن حمى الضنك الناجمة عن سلالة D2 ، يمكن أن تسبب نزيفًا مميتًا، خاصة بعد تفشي المرض في عدد من الولايات الهندية، ومطالبة الأطباء من الناس اتخاذ الاحتياطات ضد الأمراض المنقولة بالنواقل وهي كائنات حيّة تنقل مسببات الأمراض والطفيليات من الشخص (أو الحيوان).

يعد النمط المصلي 2 لفيروس حمى الضنك (DENV-2 أو D2) أخطر السلالات، وفقًا للمتخصصين حسب موقع " dailystar "، ويمكن أن يسبب مرضًا شديدًا.

وفقًا للخبراء، يمكن أن تكون حمى الضنك قاتلة، لذا احم نفسك من العدوى المنقولة بالنواقل باستخدام الناموسيات والمواد الطاردة للحشرات وتغطية نفسك لتجنب لدغات البعوض، حيث لا يوجد حتى لقاح ضد حمى الضنك، لذلك من الضروري التعامل معها على أنها حالة خطيرة قد تؤدي إلى مشاكل.

علامات التحذير من حمى الضنك



حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتشر عن طريق البعوض وتسبب الحمى الشديدة والصداع وانزعاج العضلات والمفاصل والطفح الجلدي، ويمكن للشخص المصاب بحمى الضنك أن يعاني من الأعراض التالية:

غثيان

اوجاع والآم

وجع البطن

القيء المستمر

الأرق

ألم في العين

ألم عضلي

الصداع

على الرغم من أن هذه الفيروسات ذاتية الحد ولا تدوم أكثر من عشرة أيام ، إلا أنها يمكن أن تنتج حمى الضنك النزفية في الحالات القصوى (DHF). يمكن أن يؤدي إلى نزيف حاد ، وانخفاض في ضغط الدم ، وانخفاض في عدد الصفائح الدموية (الخلايا المكونة للجلطات) في الدم ، وحتى الموت. تُعرف المرحلة الأخيرة من DHF بمتلازمة صدمة حمى الضنك وتشمل النبضات السريعة والضعيفة وانخفاض ضغط الدم والجلد البارد والعرق وضغط الدم الذي لا يمكن اكتشافه والصدمة (DSS). في الظروف القصوى ، يلزم دخول المستشفى على الفور.