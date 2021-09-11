اليوم السابع
Ads
السبت، 11 سبتمبر 2021 10:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. جامعة عين شمس: التحقيق مع طبيب واقعة فيديو إهانة ممرض الاثنين

السبت، 11 سبتمبر 2021 05:15 م
حصاد الوزارات.. جامعة عين شمس: التحقيق مع طبيب واقعة فيديو إهانة ممرض الاثنين جامعة عين شمس
إعداد ــ سيد الخلقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..
 
بث مباشر.. اندلاع حريق بمخزن مصنع فى المحلة والحماية المدنية تحاول السيطرة
 
لطلاب الثانوية العامة.. خطوات تقديم تظلم للمرة الثانية على نتيجة امتحانات 2021
 
التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات
 
35 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحانى الكيمياء والجغرافيا الدور الثانى
 
الإسكان: تسليم قطع أراضى بيت الوطن والإسكان المميز والاجتماعى بـ"السادات" غدا
 
الأرصاد: تحسن نسبى بالأحوال الجوية على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة
 
33 ألف طالب يسجلون بتنسيق الجامعات الخاصة و4 ساعات على غلق باب التسجيل
 
تحسن بالجو ونشاط للرياح.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل
 
التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية دور ثان
 
غدا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 34 درجة
 
جامعة عين شمس: التحقيق مع طبيب واقعة فيديو إهانة ممرض الاثنين المقبل
 
للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين.. الأوراق المطلوبة وموعد التقديم
 
القوى العاملة: تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالأردن
 
وزيرة التضامن: ندعم مواجهة ضعف الوعى بفئات المجتمع من خلال مبادرة مواطنة
 
القوى العاملة: تحصيل 892 ألف جنيه مستحقات مصرى وافته المنية بالرياض
 
التعليم العالى: افتتاح 11 معملاً بهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
 
استمرار صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة
 
وزارة الهجرة تجيب عن أسئلة المصريين بالخارج حول الجوازات والهجرة والجنسية
 
وزير الأوقاف: مصر جادة فى تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالكلام
 
نقيب المعلمين: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة
 
 
 

اخبار مصر

اخبار مصرية

اهم الاخبار

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 - 9 - 2021

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 09:57 م

حصاد الوزارات.. التعليم العالى تحيل واقعة إهانة طبيب لممرض إلى التحقيق

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 05:00 م

حصاد أنشطة وإنجازات لجنة الاقتراحات بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول.. عقدت 77 اجتماعا وناقشت 1100 اقتراحا برغبة بشأن مشروعات خدمية وتنموية.. أعدت 424 تقريرا.. وتلقت وتفاعلت مع 66 شكوى من المواطنين

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:00 ص

حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 9 / 9 / 2021

الخميس، 09 سبتمبر 2021 09:30 م

حصاد الوزارات.. 65 ألف طالب يسجلون فى تقليل الاغتراب بموقع التنسيق

الخميس، 09 سبتمبر 2021 05:00 م

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 09:55 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة