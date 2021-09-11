اليوم السابع
Ads
السبت، 11 سبتمبر 2021 10:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف: مصر جادة فى تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالكلام

السبت، 11 سبتمبر 2021 03:31 م
وزير الأوقاف: مصر جادة فى تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالكلام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب ــ على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مصر بجميع مؤسساتها جادة فى تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالكلام، وبالرغبة والإرادة الذاتية والقناعة التامة بأهمية تعزيز حقوق الإنسان، وليس بطريق التبعية أو الإملاءات، حيث تعمل الدولة المصرية برؤية شاملة وتوازن كبير فى التعامل مع قضية حقوق الإنسان، فى إطار احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والشعوب، وعدم التدخل فى أى من الشئون الداخلية للدول باسم حقوق الإنسان، واتخاذها ذريعة للنيل من سيادة بعض الدول .
 
وأضاف جمعة، فى تصريحات له اليوم، أن حقوق الإنسان فى منظور الدولة المصرية الشامل لا تقف عن حدود الكلام أو التعبير عن الرأى، مع إيماننا بحرية التعبير المنضبط عن الرأى، وأن حرية كل شخص يجب ألا تتعدى حدود حرية الآخرين، فأنت حر ما لم تضر .
 
وتابع جمعة: "ونؤكد أننا نجعل من محاور التسامح الدينى وحقوق المرأة والشباب والطفولة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والتكافل المجتمعى محورًا ثابتًا فى خطابنا الدعوى التجديدى، لأننا نؤمن أن تعزيز حقوق الإنسان أحد دعائم استقرار الدول وتنمية روح الولاء والانتماء الوطنى ".
 
واختتم وزير الأوقاف قائلاً: "وما تجدر الإشارة إليه أنه لا يمكن النظر إلى حق الفرد بمعزل عن حقوق المجتمع، كما أنه لا يمكن النظر إلى الحقوق بمعزل عن الواجبات، فكل من له حق عليه واجب مقابل، ولا يمكن النظر إلى اجتزاء حقوق الإنسان دون النظر إلى الحقوق المتكاملة كالحق فى الحياة والصحة والتعليم والعمل والسكن الملائم".
 
 

حقوق الإنسان

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

اخبار الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حماة الوطن: الدولة تولى اهتمامًا كبيرا بملف حقوق الإنسان فى مصر

السبت، 11 سبتمبر 2021 03:00 م

برلمانى: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترسخ مبادئ الجمهورية الجديدة

السبت، 11 سبتمبر 2021 02:29 م

الرئيس السيسى يقود استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان بـ2022.. إنفوجراف

السبت، 11 سبتمبر 2021 02:22 م

أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..فيديو

السبت، 11 سبتمبر 2021 02:21 م

جلسة نقاشية ساخنة خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. إبراهيم عيسى يطالب بحذف خانة الديانة من البطاقة.. وزير العدل يرد: يجب إثباتها.. طارق الخولى يطالب بدمج مجتمعى للشباب المفرج عنهم بقضايا التظاهر

السبت، 11 سبتمبر 2021 02:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة