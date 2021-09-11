وزارة الهجرة تجيب عن أسئلة المصريين بالخارج حول الجوازات والهجرة والجنسية

كتب ـ محمود راغب

بثت الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة لقاء مباشرا مع اللواء دكتور ناصر درغام، مستشار وزارة الهجرة، والخبير فى شئون الهجرة والجوازات والجنسية، للرد على أسئلة المصريين بالخارج حول ما يتعلق بتلك الملفات الثلاث.

ومن ناحيته، أوضح اللواء دكتور ناصر درغام أن جائحة كورونا أثرت بشكل سلبى على العديد من القطاعات ومن بينها الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج واستغراقها وقتا أطول مع توقف حركة الطيران عالميا، مؤكدا أن هناك تخطيطا للعودة بوتيرة أسرع لسد الطلب المتزايد من المصريين بالخارج.

وحول جواز السفر المنتهي، يوضح درغام إمكانية دخول المواطنين باستخدامه مع توقيع إقرار بتجديد جواز السفر وملء بطاقة منفصلة تضم البيانات المختلفة.

وأضاف مستشار وزارة الهجرة، أنه فى حالة فقد جواز السفير أو عدم التمكن من الحصول عليه من الكفيل، فيمكن التقدم بطلب "وثيقة عودة للبلاد" من القنصلية، وهى وثيقة اضطرارية فى مثل هذه الحالات، مشددا على أهمية التنسيق مع البلد المضيف لنقل البيانات للوثيقة واعتمادها من جهات الاختصاص لتيسير عمل جواز سفر جديد فى مصر.

وأجاب درغام عن أسئلة عدد من المصريين المقيمين بالخارج حول إمكانية استخراج جواز السفر المصريين بالخارج بموجب توكيل رسمي، وربطه بمدة 7 سنوات، أنه لا يمكن استخراج جواز السفر للمصرى بالخارج بموجب توكيل، طالما كان خارج البلاد، وقاعدة بيانات المسافرين توضح ذلك ويمكن الرجوع إليها حال تقدم أى شخص لاستخراج جواز سفر لشخص آخر غير صاحب الجواز، موضحا أن مدة 7 سنوات كفيلة بتوضيح التغييرات التشريحية للوجه وما قد يطرأ على الشكل، بالإضافة إلى ربط مدة الرقم القومى فى مصر بمدة 7 سنوات، ولذلك تم ربط جواز السفر بالمدة نفسها.

وتابع اللواء دكتور ناصر درغام، أن هناك لجانا مخصصة لاستخراج بطاقات الرقم القومى بالخارج ولكنها مرتبطة بتوفر الحد الأدنى من الأعداد الذى يغطى سفر البعثة، مضيفا أنه يمكن تصوير المواطنين بالخارج ولكن طباعة البطاقات مرتبطة بوحدة تخزين معلومات داخل مصر ولذلك يتم طباعتها فى مصر وإرسالها مع حقيبة دبلوماسية لتسليمها فى القنصليات للمواطنين، وهذه الخدمة متاحة منذ عام 2008.

وأشار درغام، إلى أن المعاملات العسكرية يتم التنسيق بشأنها مع الملحق العسكرى بكل قنصلية، والذى يجيب على كل الأسئلة المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف، أنه حتى سن 30 عاما فالشاب المصرى مطالب بالتقدم لأداء الخدمة العسكرية، ما لم يكن هناك ما يمنع حسب القوانين، وبخصوص الطلاب المسافرين للدراسة بالخارج يمكن التنسيق بين إدارات التجنيد وإدارة البعثات، وأضاف أنه بعد سن 30 عاما، يمكن تسوية الموقف التجنيدى ودفع الغرامة المقررة.

وشدد درغام على أهمية تواصل المصريين بالخارج مع الجهات المختصة للحصول على المعلومات الدقيقة فى كل مجال، ووجه بأهمية توثيق عقود الزواج من أجنبيات لما يترتب على ذلك من آثار سواء فيما يتعلق بالأولاد وغيرها.

وحول مزودجى الجنسية، قال درغام، إن المصرى الذى يحمل جنسية أخرى يمكنه استخدام جواز السفر الأجنبى وإبراز أى وثيقة إثبات هوية مصرية ليحصل على تأشيرة دخول مجانية وإقامة لمدة 6 شهور دون أن يتم مساءلته، ولكن بعد 6 شهور يحق للدولة استيقافه ومعرفة موقفه من التجنيد، لافتا إلى أنه يمكن رد الجنسية لمن تنازل عنها بعد مرور سنة من التنازل عنها لسبب أو لآخر.

وفى الختام، أكد اللواء دكتور ناصر درغام، مستشار وزيرة الهجرة أنه مواكبة للتطورات الرقمية، يتم حاليا التجهيز لتوفير كافة الخدمات إلكترونيا، والتحول إلى الأوراق الثبوتية الإلكترونية والاستفادة من ذلك خلال فترة جائحة كورونا.

يأتى ذلك استجابة لاستفسارات المصريين بالخارج، وفى إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على استكمال الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".