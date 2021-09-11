جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 3 مواتير للقوارب المطاطية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى مدير عام جمارك السلوم، بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي بميناء السلوم، من ضبط محاولة تهريب 3 مواتير للقوارب المطاطية (زودياك) بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة إلى ليبيا، اشتبه محمد منصور مأمور حركة الصادر فى السيارة رقم ٣٧٤٨ ي ا ر، والمحملة بمشمول البيان الجمركي رقم ٧٦١٣ لسنة ٢٠٢١ صادر نهائي باسم شركة ا . للتصدير ومشموله طبقا للمستندات جراكن بلاستيك فارغة .

وبالعرض على محمد ابراهيم الوكيل مدير ادارة حركة الصادر، شكل لجنة من محمد منصور مأمور حركة وأحمد مختار رئيس حركة وجمال حامد مدير حركة وسعيد عبدالنبي مدير تعريفه لتفتيش السيارة ومطابقه المشمول بحضور محمد حنفى بالأمن الجمركى، حيث تبين وجود عدد 3 مواتير للقوارب المطاطية ( زودياك) أجنبية الصنع مخبأة أسفل المشمول بالسيارة .وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 80 ألف جنيه.

وقرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 251 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وطلب المتهم التصالح مع الجمارك وسدد التعويض الجمركي وتم حجز المضبوطات وايداعها بمخازن جمرك السلوم وحرر المحضر عيد زهران وأحمد نور الله الشئون القانونية.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .