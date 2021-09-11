الجمارك تضبط كمية كبيرة من الأدوية بحوزة راكبة روسية في مطار الغردقة..صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى، برئاسة هشام شرارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بحوزة راكبة روسية قادمة من روسيا عن طريق تركيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة الدولي بتركيا، اشتبه محمد محمود فاوي فى راكبة روسية الجنسية قادمة من روسيا ترانزيت تركيا، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجابت بالنفى.

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على ابو الحسن مأمور الفحص اشراف رامى مروان رئيس قسم الفحص بالأشعة تلاحظ وجود أشياء معتمة بحقائب الراكبة، وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير إدارة تفتيش الركاب، قام لتكليف مينا نادي مأمور الجمرك تحت اشراف مهند سامي مدير حركه تفتيش الركاب بتفتيش امتعة الراكبة فتبين وجود 2400 عبوة أدوية (مراهم) تستخدم لجراحات المياه البيضاء للعين مخبأة داخل داخل عربة أطفال و قاع سحري بالحقائب.

وتم التحريز بلجنة مكونة من ومحمود خميس ومحمد رشاد بحضور مصطفي جنيدي ومحمود الشربيني من إدارة الأمن الجمركي، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 980 ألف جنيه.

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2021.