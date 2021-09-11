الجوز يصنع المعجزات فى ضبط ضغط الدم والوقاية من أمراض القلب

كتبت مروة هريدى

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والذين يتناولون الجوز (عين الجمل) كجزء من نظام غذائي صحي يمكن أن يشهدوا تغييرات كبيرة في ضغط الدم لديهم، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

تتضمن بعض العلامات الرئيسية لارتفاع ضغط الدم ما يلي:

الصداع

ألم فى الصدر

الشعور بالتعب

صعوبة في التنفس

اضطراب نبضات القلب

وتشير الأبحاث إلى أن تناول الجوز (عين الجمل) كجزء من نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة قد يساعد في تحسين ضغط الدم المركزي لدى أولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، مقارنة بنظام غذائي منخفض الدهون المشبعة الذى يعتمد على أحماض أوميجا 3.

كما كشفت دراسة ثانية عن العلاقة بين تحسن صحة القلب والأمعاء بعد تناول الجوز كجزء من نظام غذائي متوازن، حيث أظهرت النتائج أن تناول الجوز يثري بعض بكتيريا الأمعاء في الجهاز الهضمي المرتبطة بتحسينات في ضغط الدم والكوليسترول.

ويعتقد الباحثون أن السر فى ذلك قد يكون بسبب مزيج فريد من المركبات النشطة بيولوجيا والأحماض الدهنية والألياف الغذائية الموجودة في الجوز.



الجوز يسيطر على ارتفاع ضغط الدم

ويمكن إدخال الجوز كجزء من نظام غذائي صحي شامل، حيث تظهر الدراسات أن إتباع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائى يمكن أن يُقلل أيضًا من مخاطر أعراض ارتفاع ضغط الدم.

يحتوى الجوز على حمض ألفا لينولينيك، وهو حمض دهني أساسي لا يمكن صنعه في أجسامنا إلا أنه مغذى وحيوي يجب أن نتأكد من حصولنا على ما يكفي منه من خلال النظام الغذائي للحفاظ على الصحة.

كما أن تناول حفنة من الجوز يوميًا (30 جرامًا) يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مرونة الأوعية الدموية وبالتالي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة نظام القلب والأوعية الدموية.