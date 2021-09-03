دراسة: تناول الجوز يوميًا يُخفض مستويات الكوليسترول ويحمى من أمراض القلب

كتب مروة هريدى

تناول الجوز (عين الجمل) يوميًا له العديد من الفوائد الصحية، فهو مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي ثبت أن لها تأثير مفيد على صحة القلب والأوعية الدموية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

كيف يمكن للجوز تحسين صحة قلبك ؟

وفقًا لبحث جديد نُشر في المجلة الرئيسية لجمعية القلب الأمريكية، فإن كبار السن الأصحاء الذين تناولوا حفنة من الجوز (حوالي نصف كوب) يوميًا لمدة عامين انخفضت لديهم مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة أو مستويات الكوليسترول الضار، كما أدى استهلاك الجوز يوميًا إلى تقليل عدد جزيئات LDL، وهو مؤشر على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ماذا تقول الدراسة ؟

أظهرت الدراسات السابقة أن تناول المكسرات بشكل عام، والجوز بشكل خاص، يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لأنها تخفض مستويات الكوليسترول الضار، ولكن تشير الدراسة الحديثة إلى تناول الجوز يُحسن الجودة من جزيئات الكوليسترول (LDL).



الجوز

يقول المؤلف المشارك في الدراسة إميليو روس، دكتوراه في الطب ومدير عيادة الدهون في خدمة الغدد الصماء والتغذية في مستشفى برشلونة بإسبانيا، إن جزيئات LDL تأتى بأحجام مختلفة، وقد أظهرت الأبحاث أن جزيئات LDL الصغيرة والكثيفة ترتبط في الغالب بتصلب الشرايين أو الترسبات الدهنية التي تتراكم في الشرايين.

وأضاف روس " تتجاوز دراستنا مستويات الكوليسترول الضار للحصول على صورة كاملة لجميع البروتينات الدهنية وتأثير تناول الجوز يوميًا على قدرتها على في تحسين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

تضمنت هذه الدراسة 708 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 63 و79 عامًا، من بينهم (68% من النساء) يتمتعون بصحة جيدة، وتم تقسيم المشاركين عشوائيًا إلى مجموعتين، أحدهما أضافوا حوالي نصف كوب من الجوز إلى نظامهم الغذائي اليومي المعتاد، بينما امتنع المشاركون في المجموعة الثانية عن تناوله.



عين الجمل

بعد عامين، تم اختبار مستويات الكوليسترول لدى المشاركين، حيث تبين أن المجموعة التي تناول الجوز يوميًا كانت لديها مستويات منخفضة من الكوليسترول الضار بمتوسط ​​4.3 مجم / ديسيلتر، وانخفض الكوليسترول الكلي بمعدل 8.5 مجم / ديسيلتر، حيث ترتبط هذه التغييرات في تركيز وتكوين جزيئات LDL بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

جدير بالذكر أن الكوليسترول الضار انخفض لدى الرجال المشاركين في الدراسة بنسبة 7.9% مقابل 2.6% لدى النساء.

يقول روس مؤلف الدراسة، أن الكثير من الناس يشعرون بالقلق من زيادة الوزن نتيجة تضمين المكسرات في نظامهم الغذائي، ولكنه يوضح أن نتائج الدراسة لم تظهر أي زيادة في الوزن لدى المشاركين نتيجة تناول الجوز لأنه من الدهون الصحية.