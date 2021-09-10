اليوم السابع
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وفد من "إيكواس" يبحث مع عسكريين الوضع في غينيا بعد تعليق عضويتها بالمجموعة

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 02:01 م
وفد من "إيكواس" يبحث مع عسكريين الوضع في غينيا بعد تعليق عضويتها بالمجموعة اعتقال رئيس غينيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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يزور وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأراضي الغينية اليوم الجمعة، بعد 48 ساعة على تعليق عضويتها في المجموعة، بسبب الانقلاب الذي أطاح برئيس البلاد ألفا كوندي.
 
ووفقا لما أوردت صحف محلية غينية، فإن وفد الإيكواس سيضم إلى جانب رئيس المفوضية جان كلود كاسي برو، وزراء خارجية كل من غانا والنيجر وبوركينافاسو والتوغو. 
 
ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالعسكريين في كوناكري بعد وصوله العاصمة كوناكري، وسيتلتقي بعد ذلك بمختلف الفرقاء السياسيين.
 
وكانت "الإيكواس" قد عقدت قمة استثنائية افتراضية يوم أمس الخميس، أعلنت في ختامها تعليق عضوية غينيا، وطالبت "باحترام سلامة الرئيس ألفا كوندي" و"الإفراج عنه فورا"، وكذا عن كل الموقوفين.
 
ودعا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، العسكريين إلى "اعتماد مسار يسمح بالعودة سريعا إلى النظام الدستوري الطبيعي".
 

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