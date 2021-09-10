"سبوتنيك":طالبان تقتل شقيق نائب الرئيس الأفغانى السابق بعدما قامت باحتجازه

كتب وكالات

أعلن مصدر فى طالبان، أن الحركة قتلت شقيق نائب الرئيس الأفغانى السابق أمر الله صالح، بعدما قامت باحتجازه، وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن مسلحين من حركة طالبان أسروا ثم قتلوا شقيق أمر الله صالح، روح الله صالح، الذى أعلن نفسه رئيسًا لأفغانستان.

فى الوقت نفسه، قال أحد سكان إقليم بنجشير، غير الخاضع لسيطرة طالبان، إن روح الله صالح توفى قبل أيام قليلة، وهو يقاتل طالبان.

هذا وقال أمر الله صالح، النائب الأول للرئيس الأفغانى السابق، فى وقت سابق، إنه لم يغادر البلاد، معتبرا أن مقاومة حركة طالبان مستمرة فى إقليم بنجشير الذى سبق وأعلنت الحركة السيطرة عليه مساء اليوم الجمعة.

وجاء ذلك فى تغريدة لصالح بحسابه على "تويتر" بعد وقت قصير من أنباء عن مغادرته ولاية بنجشير إلى طاجيكستان، تلاها إعلان حركة طالبان سيطرتها على ولاية بنجشير شمالى أفغانستان، آخر معاقل المقاومة ضد الحركة.

وقال صالح: "المقاومة مستمرة وستستمر، أنا هنا على أرضى ولأجل أرضى وأدافع عنها بكرامة"، وفى وقت سابق اليوم، نفى مصدر فى جبهة بنجشير الأنباء التى تحدثت عن مغادرة أحمد مسعود وأمر الله صالح الولاية إلى طاجيكستان، مؤكدا وجودهما فى المنطقة.

وقال المصدر إن "الأخبار المنشورة التى تفيد بأن أحمد مسعود وأمر الله صالح النائب الأول لرئاسة الجمهورية السابق، قد غادرا بنجشير إلى طاجيكستان مجرد شائعة وهما موجودان فى بنجشير".