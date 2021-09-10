جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى، برئاسة هشام شرارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم pc 620 القادمة من مطار صبيحه الدولي بتركيا اشتبه محمد محمود فاوي فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على ابو الحسن مأمور الفحص اشراف الاستاذ رامى مروان رئيس قسم الفحص بالاشعة تلاحظ وجود اشياء معتمة بحقائب الراكب.

وبالعرض على جابر محمد موسى نائب مدير جمارك قرر تكليف مينا نادي مأمور الجمرك تحت اشراف مهند سامي مدير حركه تفتيش الركاب بتفتيش امتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود 23 شريط من عقار valamor والذى يستخدم لعلاج السرطان مخبأة داخل قاع سحري داخل الحقيبة يصعب الوصول إليه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 320 ألف جنيه.

قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.