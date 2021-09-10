اليوم السابع
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جمارك بدر الذهبية تضبط محاولة تزوير الشهادة الصحية لشحنة عسل بـ 100 ألف جنيه

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 03:19 م
جمارك بدر الذهبية تضبط محاولة تزوير الشهادة الصحية لشحنة عسل بـ 100 ألف جنيه مصلحة الجمارك
كتبت - أحمد يعقوب

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تمكنت إدارة جمرك صادر الذهبية بمدينة بدر، برئاسة محمد رشدى مدير الجمرك، بالتنسيق مع هيئة الرقابه الإدارية، من ضبط محاولة تهريب كمية من عسل النحل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.  
 
بناء علي اخبارية سرية مقدمة من هيئة الرقابة الإدارية مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 3299 لسنة 2021 بإسم شركة ف. د والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن مستلزمات مناحل ومحلول لتغذية النحل بوزن قائم 5 أطنان مصدرة إلى لبنان .
 
وبالعرض على محمد رشدى مدير الجمرك تم تشكيل لجنة جمركية من محمد سعيد مدير التعريفة وشادى حسن مدير الحركه ووليد سمير مأمور تعريفة ومحمد إبراهيم مأمور الحركة لترقب وصول الحاوية وتفتيشها فتبين وجود 250 عبوة عسل نحل مخبأة داخل الحاوية وغير مذكورة بالمستندات ووجود تزوير في الشهادة الصحية الخاصة بالشحنة، وتقدر التعويضات المستحقة بحوالى 100 ألف جنيه  .
 
قرر سعد الموشى رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 2 لسنة 2021 وإخطار الجهات المختصة .
 
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

الإدارة المركزية لجمارك القاهرة

المنافذ الجمركية

لجنة جمركية

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