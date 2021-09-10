بايدن يفرض التطعيم ضد كورونا على العاملين بشركات بها أكثر من 100 موظف

كتب محمد جمال

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم 100 موظف أو أكثر، وذلك فى إطار تعزيز جهود احتواء فيروس كورونا.



وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أنه يتعيّن على الشركات أن "تضمن أن قواها العاملة ملقّحة بالكامل أو أن تطلب من العمال غير الملقّحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل".



وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص، وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفيدرالية وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفيدرالية.

,أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرض قواعد جديدة صارمة بشأن تلقي اللقحات المضادة لفيروس كورونا من قِبل العمال الفيدراليين وكبار أصحاب العمل وموظفي الرعاية الصحية وذلك في محاولة لاحتواء أحدث موجة من المرض.



وحذّر بايدن في خطاب له اليوم من البيت الأبيض، نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، من أن "صبرنا ينفذ" من الأمريكيين الذين لا يزالون يرفضون التطعيم باللقاحات.



وأوضح بايدن أن الأمريكيين الذين تلقوا التطعيمات بالفعل باتوا "محبطين" من 80 مليون شخص آخر لم يحصلوا عليها.



وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة "في وضع أفضل بكثير مما كانت عليه قبل 7 أشهر عندما توليت منصبي"، مشيراً إلى أن بلاده لا تزال تمر بمرحلة صعبة "يمكن أن تستمر لفترة".



ووجه الرئيس الأمريكي وزارة العمل إلى مطالبة جميع الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر بضمان تلقي عمالها التطعيم أو إجراء اختبار لهم مرة واحدة في الأسبوع.



وقد تواجه الشركات غرامات تُقدر بآلاف الدولارات لكل موظف إذا لم تمتثل لهذه المطالب الجديدة.



ووقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يطالب بتطعيم جميع موظفي الحكومة ضد فيروس كورونا وموظفي المقاولين الذين يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية.



وشدد بايدن على أنه سيطالب الحكام المحليين بتطعيم معلمي المدارس والموظفين.

يذكرأن، زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 40.2 مليون حالة، حتى الساعة 0349 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 3ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد 649 ألفا و973.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 4.43 مليون إصابة إجمالا، بزيادة 0.2% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت ساوث كارولينا زيادة بنسبة 2.3% في عدد حالات الإصابة من نفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 769 ألفا و402 إصابة.

وسجلت ساوث كارولينا أيضا أكبر عدد من الوفيات المبلغ عنها في الساعات الـ 24 الماضية، بواقع 164 وفاة.