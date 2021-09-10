اللوز وعين الجمل.. اعرف فوائدهما لصحتك وأهم الفروق بينهما

كتبت إيناس البنا

تعتبر المكسرات الدهنية والمقرمشة من الأطعمة المفيدة لجسمك، ومن أهم أنواعها عين الجمل واللوز، فكل منهما غنى بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وتشتهر هذه المكسرات بفوائدها الصحية المختلفة، وذلك وفقا لتقرير موقع " inlymyhealth".

القيمة الغذائية



على الرغم من أن كل المكسرات مفيدة للغاية ولها فوائد خاصة بها، إلا أن "عين الجمل واللوز" هما أغذية مفيدة بشكل لا يصدق ولها الكثير من الفوائد لصحتنا وتستحق أن تضاف الى وجباتنا خلال اليوم.

عين الجمل مصدر جيد للفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنها مصدر جيد للبروتينات والدهون الصحية، وتعتبر محتوى عالى من مضادات الأكسدة بين جميع أنواع المكسرات.

من ناحية أخرى، يحتوي اللوز على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين هـ والمغنيسيوم والألياف، ويمكنه خفض مستوى الكوليسترول في الدم وتوفير الدهون الصحية وتحسين بطانة الشرايين. يتطلب النظام الغذائي اليومي تناول 1-2 حبات من عين الجمل وحفنة من اللوز .

وعلى الرغم من أن الخصائص الغذائية لكل من المكسرات متشابهة جدًا مع بعضها البعض إلا أن كمية البروتين والكربوهيدرات والدهون فيها متشابهة أيضًا، حيث تكون نسبة فيتامين (هـ) في اللوز أكثر بكثير من تلك الموجودة في عين الجمل، فهى مصدر جيد لحمض ألفا لينولينيك، والذي لا يستطيع الجسم إنتاجه بمفرده.

فوائد اللوز لمرض الزهايمر



اللوز عبارة عن مكسرات غنية بألفا توكوفيرول، وهو شكل من أشكال فيتامين إي، ويعد فيتامين E مفيد في إبطاء عملية الشيخوخة مما يساعد على إبطاء شيخوخة خلايا الدماغ أيضًا.

يتكون اللوز أيضًا من بروتين معروف بقدرته على إصلاح خلايا المخ وتحسين الأداء الإدراكي للدماغ، مصدر للزنك ، يمكن أن يساعد اللوز أيضًا في تقليل تأثير الخلايا على تدمير الجذور الحرة على الجسم.

عين الجمل لصحة الدماغ



يُقال إنه أحد أصح المكسرات للدماغ، تتكون عين الجمل أيضًا من بعض المركبات المغذية للدماغ التي تدعم صحة الدماغ وتؤدي إلى تحسين أداء الدماغ.

تساعد على تحسين التركيز وسرعة معالجة المعلومات وتقوية الذاكرة، أيضا غني بخصائص مضادات الأكسدة ومصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، تساعد عين الجمل على حماية خلايا الدماغ من أضرار الجذور الحرة كما يوفر تغذية للدماغ.

عين الجمل الجيد هو الفائز الواضح في لعبة الدماغ هذه نظرًا لفوائدها المختلفة التي لن تساعد فقط في الوقاية من مرض الزهايمر ولكنها توفر التغذية وتحارب أضرار الجذور الحرة وتحسن التركيز وسرعة معالجة المعلومات وتعزز الذاكرة.

اللوز وصحة القلب



اللوز يحسن صحة القلب عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعد وجود الدهون الصحية في اللوز في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ وزيادة الكولسترول الجيد في الجسم، ليس فقط لصحة القلب ولكن اللوز يمكن أن يجعلك أقوى بسبب وجود البروتين فيه.

عين الجمل وصحة القلب



يساعد عين الجمل في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية في الجسم، حيث إن على حمض ألفا لينولينيك أو ALA الموجود في هذه المكسرات هو شيء لا يستطيع جسم الإنسان إنتاجه بنفسه، وتساعد هذه الأحماض في خفض ضغط الدم عن طريق توسيع الأوعية الدموية.

عين الجمل يقلل فقط من ضغط الدم ولكنه مفيد أيضًا في تقليل الالتهاب في الأوعية الدموية، وهذا يساعد على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب المزمنة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية التي تعد من العوامل الرئيسية التي تسبب الوفاة في جميع أنحاء العالم.