اليوم السابع
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الجمعة، 10 سبتمبر 2021 08:36 م
أكرم القصاص
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الفلبين تمدد حالة الطوارئ المرتبطة بوباء "كورونا" لعام آخر

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 08:00 م
الفلبين تمدد حالة الطوارئ المرتبطة بوباء "كورونا" لعام آخر شوارع الفلبين
أ ش أ

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وقّع الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الجمعة، مرسوما يقضي بتمديد حالة الطوارئ المرتبطة بتفشي وباء "كورونا" لعام إضافي، مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.
 
وبموجب قرار الرئيس، تُمدّد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد من 13 سبتمبر الجاري إلى 12 سبتمبر 2022 "، ما لم يتم إنهاؤها أو تمديدها في وقت أبكر إذا اقتضت الظروف"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا مانيلا تايمز" الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني.
 
وفرضت الحكومة الفلبينية حالة الطوارئ المرتبطة بوباء "كورونا" لأول مرة في 17 مارس 2020، وتمددها باستمرار منذ ذلك الوقت، حيث تسمح حالة الطوارئ للحكومة المركزية والحكومات المحلية بتطبيق إجراءات استثنائية؛ كالتحكم في أسعار السلع الغذائية والبضائع الأساسية الأخرى.
 
وتشهد الفلبين خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا"، وسجلت البلاد منذ ظهور الوباء وحتى اليوم مليونيّ و179 ألفا و770 إصابة، من بينها 175 ألفا و470 إصابة نشطة حاليا، ومات نحو 35 ألف شخص جراء إصابتهم بالفيروس.

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