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الداخلية تضبط 20 قطعة أثرية من العصر الإسلامي بسوهاج

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 11:27 م
الداخلية تضبط 20 قطعة أثرية من العصر الإسلامي بسوهاج أثار-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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نجحت الداخلية في ضبط 20 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بسوهاج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .
 
 
أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار سوهاج التابع لقطاع السياحة والآثار بإشراف اللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.
 
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع (الأمن العام – مديرية أمن سوهاج) أمكن ضبطه ، وبتفتيش مسكنه تبين وجود 3 حفر داخل مسكنه وضُبط بحوزته (الأدوات المستخدمة فى الحفر– كمية كبيرة من الرديم الناتج عن أعمال الحفر - 20 قطعة "يشتبه فى أثريتها").
 
بعرض القطع المضبوطة على مفتش الآثار أفاد بأثريتها وأنها ترجع إلى العصر الإسلامى.
 
 وبمواجهته إعترف بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة ، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجرءات القانونية.

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الداخلية

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