اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 سبتمبر 2021 05:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدينة تسيطر علي حريقين في مخلفات زراعية بنجع حمادى قنا

الجمعة، 10 سبتمبر 2021 05:28 م
الحماية المدينة تسيطر علي حريقين في مخلفات زراعية بنجع حمادى قنا حريق - أرشيفية
قنا - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم الجمعة، من السيطرة علي حريقين بمخلفات زراعية أعلى سطح منزل مكون من ثلاث طوابق وفي حوش، بقرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي شمال قنا.

 تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق بمخلفات أعلى سطح منزل مكون من ثلاث طوابق، مساحته ١٠٠ متر وملك للمواطن عنتر فريد منشاوى، ٦٥ عامل، ويعمل عامل أجرى، الشعانية بمركز نجع حمادى، والسيطرة علي حريق آخر في حوش ملحق بمنزل ملك المواطن شريف هلباوي، 35 عاما، نتيجة لماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

 

 


حريقين بقنا

الحماية المدينة

اخبار قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة