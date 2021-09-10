الحماية المدينة تسيطر علي حريقين في مخلفات زراعية بنجع حمادى قنا

تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق بمخلفات أعلى سطح منزل مكون من ثلاث طوابق، مساحته ١٠٠ متر وملك للمواطن عنتر فريد منشاوى، ٦٥ عامل، ويعمل عامل أجرى، الشعانية بمركز نجع حمادى، والسيطرة علي حريق آخر في حوش ملحق بمنزل ملك المواطن شريف هلباوي، 35 عاما، نتيجة لماس كهربائي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.