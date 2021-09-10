أوروبا تمدد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى

وكالات الأنباء

أعلن المجلس الأوروبى، اليوم الجمعة، عن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى 15 مارس 2022.

وقال المجلس فى بيان، نقلته "سبوتنيك" الروسية، "قرر المجلس اليوم تمديد العقوبات التى تستهدف المسؤولين عن تقويض أو تهديد سلامة أراضى أوكرانيا وسيادتها واستقلالها لمدة 6 أشهر أخرى حتى 15 مارس 2022".

وأضاف البيان أن العقوبات تتضمن قيودا على السفر، وتجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تشمل 177 فردا و48 كيانا روسيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبى كان قد أقر عقوبات اقتصادية ضد عدد من المسؤولين الروس وقطاعات اقتصادية محددة جراء مزاعم تقويض سيادة وأمن أوكرانيا منذ 17 مارس 2014.

كما جدد الاتحاد قائمة العقوبات التي تم فرضها ردا على ضم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول من قبل روسيا لمدة عام آخر حتى 23 يونيو 2022.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في 3 سبتمبر 2016، انتهاء موضوع القرم.

يذكر أن شبه جزيرة القرم عادت إقليماً روسياً فيدرالياً، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأصبحت كلتا المنطقتين ضمن روسيا الاتحادية، اعتباراً من 18 مارس 2014، واعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في شبه جزيرة القرم، ومدينة سيفاستوبول.