أطعمة هتساعدك فى الحفاظ على صحة العين والنظر.. منها البامية

فاطمة ياسر

النظام الغذائي الصحي يلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الجسم ويحمينا من الأمراض وكذلك يفيد صحة العينين. التقرير التالى يقدم لك بعض الأطعمة المهمة لصحة العين والبصر، وينصح بتناولها بشكل دائم ، وذلك وفقا لموقع " food-ndtv".

فالنظام الغذائي الصحي يساعد فى الحفاظ على صحة العين ، ومن ضمن هذه الأطعمة التي تحمي العين والنظر التالي:

الجزر

هو أحد أفضل الخضراوات لتحسين البصر، والسبب أنه غني بعنصر بيتا كاروتين وهو نوع من فيتامين" أ" الذي يساعد شبكية العين وأجزاء أخرى من العين على العمل بشكل صحيح.

البامية

تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين "أ وسي"، ولذا فتناولك الدائم لها يعد من الحيل الجيدة التي تحافظ علي صحة العين، وتقلل فرص الإصابة بأي مشاكل صحية بها.

المشمش



يحتوي علي "البيتا كاروتين" أحد مشتقات فيتامين "أ"، ولذا فتناوله الدائم يعد جيدا للحفاظ على صحة العين، كما أنه يحتوي علي فيتامين "سي " وعنصر الزنك والنحاس وتناوله يقلل من التعرض لمشاكل في الشبكية.

البروكلي



يحتوي على كمية مفيدة من اللوتين، وهو مضاد للأكسدة يعزز صحة العين، تحتوي الخضراوات الغنية بالألياف أيضًا على فيتامين C وبيتا كاروتين ، وجميعها عناصر تحافظ على صحة الإنسان بشكل عام، وعلى صحة العين بشكل خاص.

الفواكه الحمضية



تحتوي علي فيتامين "سي" ومضادات الأكسدة، ولذا فتناولها يعد خيارا جيدا لأصحاب مشاكل العين، ولذا عليك تناول البرتقال والليمون والتوت.