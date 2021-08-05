5816 مليون قدم3 غاز يوميا متوسط الاستهلاك المحلى من الغاز لجميع القطاعات

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن متوسط الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى لجميع القطاعات بلغت حوالي 5816 مليون قدم مكعب يوميا خلال عام 2020.

وأضافت المصادر لـ "اليوم السابع" أن استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى يمثل نسبة حوالى 60.3% من إجمالى الإستهلاك المحلى من الغاز وقطاع الصناعة حوالي 22.7% وقطاع البترول ومشتقات الغاز يمثل حوالى 11%.

يذكر أن انتاج مصر من الغاز الطبيعى ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى القدرة الإنتاجية حالياً من الغاز الطبيعى أكثر من 7مليار قدم مكعب يومياً .

وبلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية خلال الأعوام السبع الماضية حوالي 517 مليون طن بواقع 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 290 مليون طن غاز طبيعى، و 9مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير .